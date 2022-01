Във Флорида се проведе първото първенство по бой с възглавници. Участваха 16 мъже и осем жени, които се бориха на професионален боксов ринг.

Повечето участници бяха професионални атлети в различни дисциплини на бойните изкуства. Това направи битките много напрегнати.

Сблъсъците се предлагаха по платените канали, като не е ясно колко пари е събрало първенството.

При мъжете спечели представител на Съединените щати, а при жените състезателка от Бразилия. Всеки от тях получи пояс и 5000 щатски долара.

