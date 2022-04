От началото на руското нахлуване в Киевска област в Украйна са открити телата на 1150 цивилни граждани, като 50-70% от тях са с огнестрелни рани от стрелково оръжие, съобщиха от киевската полиция.

Началникът на киевската областна полиция Андрий Небитов заяви във видеоклип, публикуван в Twitter, че повечето от телата са открити в град Буча, където са открити стотици трупове, откакто руските сили се изтеглиха.

1,150 bodies of dead citizens have already been found and examined in Kyiv Oblast (region). Many have bullet wounds. This was announced by Kyiv Police Chief Andriy Nebytov. https://t.co/XPI2B7AO5d