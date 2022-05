"Скалата" - най-големият бял диамант, предлаган на търг, беше продаден за 17,8 милиона евро, което е много под очакванията и по-малко от рекорда в категорията, предаде АФП.

Продажбата беше извършена само за няколко минути от "Кристис" в Женева. Цената не включва комисионите.

Предварителната оценка на диаманта беше от 19 милиона до 28,4 милиона евро.

Със своите 228,31 карата "Скалата" впечатлява не само с размера си.

