Бащата на херцогинята на Съсекс - Томас Маркъл, получи масивен инфаркт, в следствие на което е загубил говора си. Той е приет на лечение в болница в САЩ, съобщава вестник "Дейли мейл".

Meghan Markle's father might have suffered a stroke Monday night ... as he was rushed to a hospital by ambulance. https://t.co/jsLz61Ui5S

Хоспитализирането на Томас Маркъл идва само седем дни преди той да отлети за Лондон. В британската столица той трябваше да се присъедини за пръв път към кралското семейство за празненствата повод платинения юбилей на Елизабет Втора.

EXCLUSIVE Meghan's father Thomas Markle has suffered a major stroke and is receiving emergency treatment in an American hospital, his daughter Samantha confirms to me in a searing and emotional statement criticising the Duchess of Sussex.https://t.co/a7MvRRfk17