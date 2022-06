Силите за сигурност във Ватикана за кратко бяха приведени в повишена готовност и беше произведен изстрел, след като кола премина през полицейски кордон близо до площад Свети Петър.

39-годишният шофьор не успява да спре на контролно-пропускателен пункт близо до площад "Свети Петър", което довело до кратко полицейско преследване, по време на което служител стреля по колелата на избягалия автомобил, съобщават италианските медии.

#Rome Shooting in St.Peter's and Holy See closed off after car breaks through barriers. Carabinieri shoot out tires. 38-year-old Albanian arrested.#Vatican #Italy https://t.co/UswZrwd3fW via @repubblica