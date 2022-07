Телескопът на НАСА "Джеймс Уеб" откри галактика на 13,5 млрд. години, която засега е най-старата галактика във Вселената, наблюдавана от човешки очи, съобщи „Дейли Мейл“. Галактиката, наречена GLASS-z13 (GN-z13), се е формирала само 300 млн. години след Големия взрив, настъпил преди 13,8 млрд. години.

Предишният рекордьор, открит от телескопа "Хъбъл" през 2015 г., беше GN-z11, която датира от 400 милиона години след зараждането на Вселената.

GN-z13 е с диаметър около 1600 светлинни години, а GLASS z-11 - 2300 светлинни години. Млечен път е с диаметър около 100 000 светлинни години, което значи, че и двете галактики са много малки. В статия, публикувана в arXiv, се отбелязва, че двете галактики имат маса от един милиард слънца, като се отбелязва, че това е така, защото са се образували малко след настъпването на Големия взрив. Екипът предполага, че това се е случило, когато галактиките са се разраствали и са поглъщали звезди в региона.

