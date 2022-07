Инцидент по време на концерт в Хонконг. Голяма видеостена падна върху група танцьори на сцената по време на концерт на момчешката банда „Мирър”. Двама души са пострадали. Състоянието на единия от тях е сериозно.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx



​Според местни медии ранени са и трима души от публиката. Полицията временно спря всички концерти на групата, докато тече разследването. Бандата, която беше създадена през 2018 г. чрез риалити шоу, е изключително популярна. Повече от 13 000 нейни фенове подписаха петиция с искане концертите да бъдат подновени.

A large, heavy video screen fell from the ceiling during a Hong Kong concert by Mirror, a popular boy band, at a government-managed venue. Two dancers were hospitalized, a local news outlet said. https://t.co/9ljXEETJCW