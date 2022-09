Земетресение с магнитуд 6,8 разлюля Мексико в четвъртък, броени дни, след като друг силен трус удари държавата, предаде Ройтерс. Земетресението е усетено в столицата. Местните жители излязоха от домовете си, след като се задейства предупредителната сигнализация.

Една жена е починала в Мексико сити, след като паднала по стълбите и си ударила главата, когато земетресението задейства алармите за ранно предупреждение, а втората жертва е получила сърдечен удар, съобщиха властите.

