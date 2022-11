Момичетата от Spice Girls се събраха! За съжаление не на сцената, а за юбилея на Гери Халиуел. Джинджър Спайс танцува заедно със своите колежки на хита им “Say you'll be there”.

Виктория Бекъм, Ема Бънтън и Мелани Чизхолм уважиха своята колежката. Единствено Мелани Браун не присъстваше, но Пош Спайс, както беше известна преди съпругата на Дейвид Бекъм, сподели, че тя много им липсва.

Виктория публикува видео в TikTok профила си, в което заедно танцуват на хита им от 90-те "Say You'll Be There".

"Когато момичета от Spice Girls се съберат за една единствена вечер (без Скеъри Спайс! Липсваш ни Мел Би). Обичам ви момичета."