Футболните фенове, които ще пътуват до Катар, за да наблюдават на живо Световното първенство, надникнаха какво ще предлагат контейнерите, превърнати в хотелски стаи.

Една нощувка в такъв транспортен контейнер ще струва 200 евро.

Views of one of the World Cup fan villages in Doha, Qatar.



A stay at Al Emadi costs over $200 per night 📸 pic.twitter.com/yh6QfIpcBZ