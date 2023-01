Четирима млади мъже са екзекутирани заради общонационалните протести, които избухнаха в Иран преди четири месеца. Други 18 души са осъдени на смърт. Организации за защита на правата на човека твърдят, че това се е случило след крайно несправедливи фиктивни съдебни процеси.

Мохамед Мехди Карами, 22-годишен шампион по карате, е бил обесен на 7 януари, само 65 дни след ареста му. Източници на BBC Persian твърдят, че той е имал по-малко от 15 минути, за да се защити в съда.

