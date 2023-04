Властите в град Белвидиър в американския щат Илинойс съобщиха, че един човек е загинал, а 28 са били ранени тази нощ, след като по време на концерт рухнал покривът на театър, предаде Асошиейтед прес.

BREAKING: A large section of the roof of the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during a concert. Rescue crews are on the scene. Further details:



- Mass Casualty event

- EMS requesting twenty ambulances to the scene

- Took place during a Morbid Angels… pic.twitter.com/u8kENEyKNk