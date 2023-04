Космическият телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА е заснел зашеметяващо изображение на другия леден гигант в Слънчевата система - планетата Уран, съобщават Синхуа и Фокс нюз. Новото изображение показва 11 от 13-те известни пръстена, както и ярки характеристики в атмосферата на планетата. Въпреки че това не е първото изображение на Уран, то е най-детайлното, заснемано някога. Снимката е направена от космическия телескоп на 6 февруари.

Получените данни демонстрират безпрецедентната чувствителност на телескопа за най-бледите прашни пръстени, които са били заснемани само от две други съоръжения - космическият кораб "Вояджър 2, който прелетя край планетата през 1986 г., и обсерваторията "Кек" с усъвършенствана оптика, отбелязват от американската космическа агенция.

Това, което прави планетата Уран уникална, е, че се върти настрани, или както казват от НАСА, приблизително на 90 градуса от равнината на своята орбита. В резултат на това планетата има екстремни сезони. Уран обикаля около Слънцето за 84 земни години.

Заснетото изображение показва северния полюс, където на планетата е късна пролет. Когато "Вояджър 2" посещава Уран през 1986 г., на южния полюс, който сега се намира на противоположната страна на планетата, е лято.

Изображението, заснето от "Вояджър 2", изобразява Уран като "безформена синьо-зелена топка", а това от "Джеймс Уеб" показва динамичния характер на планетата, казват от НАСА. Уран има 13 известни пръстена, от които космическият телескоп е заснел 11. Някои от тях обаче са толкова ярки, че се сливат в по-голям пръстен.

