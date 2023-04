В част от увеселителния парк "Дисниленд" в Калифорния е възникнал пожар, предаде Асошиейтед прес като се позова на съобщения на калифорнийския телевизионен Канал 7 на телевизия Ей Би Си. Посетителите са били евакуирани.

