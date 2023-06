Световната попзвезда Хари Стайл прекъсна концерта си в Кардиф, за да даде време на бременна фенка да отиде до тоалетната, без да пропусне нито миг от шоуто. То беше част от турнето „Love On Tour".

По време на пауза двойка хвърли на сцената чаша с надпис "Избери име на нашето бебе", а бившата звезда на One Direction с удоволствие се съгласи. Преди да се заеме с това обаче, Стайлс изпрати бъдещата майка Сиан до тоалетната. Певецът се обърна към публиката с въпроса: "Мисля, че всички сме съгласни, че това е важно, нали?”

Когато жената се върна, Хари разпита младото семейство дали имат идеи за имена на наследника си. Те предложиха Стиви, Харли, Рейф и Кейлъб. Изборът бе направен чрез ръкоплясканията и виковете на публиката. Най-силни бяха аплаузите за името Стиви.

"Работата е свършена", каза попзвездата и продължи концерта си.

Harry Styles stops huge Cardiff gig so pregnant woman could use the toilethttps://t.co/xz6c3KguIP pic.twitter.com/ix87XjXxnL