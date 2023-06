"Отстъпих на сина си моето място на борда на "Титан". Това каза Кристин Дауд, майката на 19-годишното момче, загинало при имплозията на подводницата. В интервю за Би Би Си жената разказа за преживения ужас и за мъчителното очакване преди да разбере, че е загубила сина си Сюлейман и съпруга си Шахзада, тръгнали на експедиция към отломните от "Титаник" на дъното на Атлантическия океан.

„За съжаление са мъртви”: OceanGate за пасажерите в подводницата

Кристин разказва, че всъщност е планирала да отиде със съпруга си да разгледа потъналия кораб още преди няколко години, но тогава отменили спускането заради COVID пандемията. "След това отстъпих на сина си, защото той наистина искаше да отиде", каза тя.

Christine Dawood wanted to talk to the BBC and pay tribute to the son and husband she lost. #Titan



Longer interview running on @BBCWorld on-air and online



🎥 @robtaylortv @EloiseAlanna pic.twitter.com/q1LW946xpn