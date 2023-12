Само седмица преди Коледа хитът на Марая Кери от 1994 г. "All I Want for Christmas Is You" отново си върна челната позиция в класацията Billboard Hot 100. Парчето бе временно изместено от "Rockin’ Around The Christmas Tree” на Бренда Лий, издадена през 1958 г.

Така Кери се завръща за 13-а рекордна седмица на върха със своя вечен коледен хит, пише "Форбс". Песента е и първата, която оглавява класацията шест поредни години. От 2019-а насам парчето се изкачва до върха през празничния сезон.

Певицата пък постави рекорд по присъствие в класацията Billboard Hot 100 с общо 92 седмици на челна позиция.