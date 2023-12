Застрашените от изчезване сиви вълци, един от най-големите хищници, се завръщат в Калифорния след много години, съобщават от Voice of America (VOA). Най-новата глутница нсе намира в окръг Тюлери. Учените трябва да положат много усилия, за да им поставят нашийници за проследяване, благодарение на които могат да научат повече за животните.

Изследователите смятат, че Калифорния е новият дом за 50-е сиви вълка, живеещи в шест глутници. ДНК-то на тези впечалтяващи животни е свързано с вълците, които живеят в Националния парк "Йелоустоун".

Районът в Тюлери се наричат "земята на великаните", тъй като това е дом на двревни гигантски секвои. Точно тук е и домът на вълчата глутница.

