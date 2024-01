Полицията в американския щат Вирджиния съобщи, че останките на Логан Боуман, който беше в неизвестност от 20 години, са били открити в гориста местност край Галакс. Момчето е било едва на 5 годинки, когато е изчезнало безследно през януари 2003 г. в окръг Грейсън.

Logan Bowman was last seen in Carroll County, Virginia in January 2003. https://t.co/JAPtKKoocF pic.twitter.com/jp7Z3wtdAV