Над 25 000 души излязоха по улиците на редица германски градове, за да протестират срещу крайнодесния екстремизъм и партията "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Около 12 000 участваха в протест във Висбаден в провинция Хесен. В Северен Рейн-Вестфалия, в градовете Хаген, Зиген и Монхенгладбах, в демонстрациите се включиха 10 000 души, а в Рощок в провинция Мекленбург-Предна Померания - около 6500.

More than 25,000 people took to the streets of several German cities again on Thursday evening to protest against right-wing extremism and the far-right Alternative for Germany (AfD) party after mass demonstrations at the weekend. https://t.co/qRVz7SCQpb