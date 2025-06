По време на израелските атаки е имало преки въздействия върху подземната част на иранския ядрен обект в Натанз. Това съобщи атомният наблюдател на ООН.

Първоначално Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че няма „никакви данни“ в тази насока. Тя изчисли, че е била повредена само надземната част на завода за обогатяване на уран, както и електрическата инфраструктура.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.