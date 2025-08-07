Рапърът Шон „Диди“ Комбс, който се очаква да бъде осъден през октомври за обвинения, свързани с проституция, търси помилване от президента Доналд Тръмп. Това съобщи един от адвокатите му пред медиите.

Тръмп обаче даде да се разбере, че е малко вероятно да помилва 55-годишния Комбс, който иска да се прибере вкъщи и там да изчака присъдата си, защото условията в ареста в Бруклин, където е задържан, не понасят на рапъра.

Делото Шон "Диди" Комбс: Съдебните заседатели взеха решение по всичките пет обвинения

В понеделник неговите адвокати отново пуснаха документи в съда с молба рапърът да бъде пуснат под гаранция. Но това не се случи за пореден път и той остава зад решетките. А наистина тази седмица адвокатският му екип потвърди, че е направил стъпки, които доведат до разговори с администрацията на Доналд Тръмп за евентуално помилване на рапора Пъф Деди.

Колко е вероятно това да се случи наистина?

През месец май президентът каза, че ако изобщо се стигне до такова искане за помилване, той трябва да разгледа всички факти по това дело. Преди пет дни обаче пред американска телевизия Тръмп не беше позитивен в думите си за рапъра.

"Аз бях много приятелски настроен с него и се разбирахме чудесно. Той приличаше на добър човек, но не го познавах много добре. Когато се кандидатирах за президент обаче, той беше много враждебен. Ако трябва да съм честен, това прави нещата по-сложни", каза държавният глава.

Съдебната защита на Диди отбеляза огромна победа с решението на съдебното жури да го оправдае по трите най-големи обвинения срещу него - тези за секстрафика, за рекета и организирана престъпна група. Те можеха да донесат на рапъра доживотен затвор. Вместо това, съдебното жури го признава за виновен за само две обвинения, които са за трафик на хора с цел проституция. За тези обвинения той може да получи 10 години затвор.

Присъдата на рапъра Шон „Диди“ Комбс ще бъде произнесена на 3 октомври

Защитата му работи по три основни стратегии. Едната е помилване, а другата е оправдаване по всички обвинения. Третата стратегия е да се поиска нов съдебен процес срещу него. Това е нещо, което често се случва в такъв тип дела. Междувременно от Белия дом нито потвърдиха, нито отрекоха, че са направени стъпки за помилване. Крайната дата за произнасяне на присъда е през октомври.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова