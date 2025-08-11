Мъж на 68 години е задържан за палеж на сухи треви, храсти и дървета в Тетевенско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Задържаха мъж за умишлен палеж в Габровско

Сигнал за пожар в землището на Тетевен е получен в неделя, около 11:20 ч. По първоначална информация били запалени изсъхнали треви, листа, храсти и дървета в местността „Конски дол”. Пожарът се разпрострял до местността „Хаджийските ливади” и скалния венец на връх Червен на площ от около 40 дка.

На място са изпратени екипи на пожарната, които заедно със служители на Държавното горско стопанство в Тетевен и доброволци са успели да овладеят огъня. През нощта на място е останал да дежури противопожарен автомобил на тетевенската районната служба.

Пожарите в страната: Над 14 хил. дка изгоряха край Сунгурларе. В Пиринско огънят доближава Националния парк (ОБЗОР)

След направен оглед, като заподозрян за пожара е задържан 68-годишният тетевенец. Образувано е досъдебно производство и разследването продължава под ръководството на прокуратурата в Ловеч.

Редактор: Дарина Методиева