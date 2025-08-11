Прокуратурата във Велико Търново внесе протест срещу определението на Окръжния съд, с което беше определена мярка за неотклонение „домашен арест” с електронно проследяване по отношение на петимата обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група.

Е.Й., М.П., Н.Н., М.П. и К.Б. са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за грабежи, принуда, изнудване и хулиганства, пишат от държавното обвинение. За тези престъпления предвиденото наказание е „лишаване от свобода” от 5 до 15 години, както и глоба, и конфискация.

ГДБОП удари "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

По досъдебното производство в качеството на обвиняеми са привлечени общо 12 лица, от които 5 за това, че са участвали в организирана престъпна група, формирана през 2014 година и действала до 2025 г. Другите седем лица са обвинени за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група – грабежи, принуда, заплаха с насилие, причиняване на телесни повреди. По отношение на петимата обвиняеми прокуратурата поддържа становището, че е налице реална опасност те да се укрият и да извършат престъпление, поради което е изготвен протест срещу определението на Окръжния съд във Велико Търново.

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново (ВИДЕО+ СНИМКА)

Заседанието за мярката за неотклонение на петимата обвиняеми пред Апелативния съд във Велико Търново е насрочено за 14 август.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура във Велико Търново.