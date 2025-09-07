Билките и тяхната употреба са част от живота на Айдън Мустафов. С лечебните им свойства го запознава неговият дядо, с когото събирали билки в гората.

Мустафов е фитотерапевт и има последователи в цялата страна, където помага на много хора и изнася лекции за лечебните свойства на билките.

В предаването „Пулс” по NOVA NEWS той подчерта, че дава съвети, но първо да се направи консултация с лекар.

♦ Лавандулата

Лавандулата може да се използва при чернодробни заболявания. При високи стойности на кръвните изследвания, които се правят за черния дроб, тази билка помага за нормализиране на показателите. Но подчерта, че трябва да се направи консултация с лекар, за да се установят причините за заболяването.

Снимка: iStock

♦ Пресен копър

Пресният копър има полезни свойства. Той влияе върху щитовидните хормони, като ги регулира.

Билката може да се използва и при хеликобактер пилори.

Снимка: iStock

Мустафов посочи, че трябва да се знае кога се събират билките, коя част от тях се използва и как се приготвя.

♦ Използването на билки за превенция

Фитотерапевтът препоръча всеки здрав човек два пъти в годината да прави зелено смути.

Рецепта за зелено смути

15 стръка магданоз

2 скилидки чесън

Сок от 1 лимон

200 мл трапезна вода

Всичко това се поставя в блендер и се разбива за 3 минути.

Снимка: iStock

Зеленото смути се пие 30 минути преди закуска.

Първите 3 дни се използва чесън в рецептата.

Следващите 3 дни – не се използва чесън.

Това редуване продължава до 15-ия ден.

Следва 5 дни почивка.

След почивката консумацията се повтаря отново в същия ред.

Рецепта с отвара от обикновена лавандула

Лавандулата спомага за детоксикацията на черния дроб и за неговата регенерация.

1 чаена лъжичка лавандула се добавя към 300 мл вряща трапезна вода.

Вари се 10 минути.

Отварата се прецежда.

Пие се всяка вечер – 2-3 часа след вечеря.

Повече гледайте във видеото.