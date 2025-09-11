Полският премиер Доналд Туск заяви в извънредно изявление в сряда, че „никога след Втората световна война Европа не е била толкова близо до война“, след като руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша – страна членка на НАТО. Напрежението между Алианса и Москва ескалира рязко, а Варшава обвини Русия в „нарушение на суверенитета ѝ“.

По информация на полските военни най-малко 19 дрона са навлезли от Беларус в полското въздушно пространство през нощта срещу сряда. Част от тях са били свалени от полската противовъздушна отбрана със съдействие от натовски сили, включително военновъздушни екипи от съседни държави.

Русия тества реакциите на НАТО чрез атаката с дронове в Полша

Политологът и преподавател във Варшавския университет Спасимир Домарадски разказа в "Здравей, България", че жителите на засегнатите полски региони са били информирани за случващото се чрез системата за масово известяване – аналогична на българската BG-Alert. Съобщенията са били две, изпратени между 7 и 8 сутринта, след като е била новината е била оповестена от медиите. В едното известията е имало инструкции хората да не докосват отломки от дронове, ако намерят такива, и да се обърнат към съответните служби за съдействие.

„Нямаше паника, но напрежение имаше – особено в районите, където реално са паднали дронове. Една къща пострада сериозно, след като летателен апарат се е разбил в покрива ѝ. За щастие няма жертви“, заяви Домарадски.

По думите му полските власти не са оповестили официална информация за това, че в дроновете са открити полски SIM карти. Политологът подчерта, че е твърде рано за подобни твърдения, а военните в страната са обещали подробен доклад за случая до 48 часа.

Реакции след свалените руски дронове в Полша

Но Домарадски беше категоричен, че не става дума за инцидент: „Когато 19 дрона нарушават въздушното пространство на държава член на НАТО, това не е грешка. Това е тест – проверка на рефлексите на Алианса“.

И допълни: "В полските медии се появиха съобщения, че Беларус е отправила неофициално предупреждение, че е възможна поява на дронове. Въпреки това, според властите, именно Русия стои зад операцията".

