Жесток побой и грабеж на международния път Е-79 между Видин и Монтана. 62-годишен шофьор на камион е пребит до безпомощност край село Медовница, след като блъснал кон и спрял на пътя.

Мъжът е с тежки травми по черепа и белия дроб и се бори за живота си във видинската болница. Двама младежи – на 20 и на 17 години са задържани.

Младежи пребиха шофьор на камион край Видин

„Шофьорът е ударил коня на пътя и е слязъл да се разбере с момчетата. Те обаче го пребиват. Той се качва, успял е да дойде до тук, но му е станало лошо и е катастрофирал в стълба”, разказа кметът на Медовница Лозина Цонова.

„Докато не се пусне пътят до магистралата, този път е място за катастрофи и убийства. В това село става непрекъснато нещо”, разказа местна жителка. Тя обясни, че са писани писма до общинския кмет и до АПИ.

„Настояваме институциите да си вършат работата – МВР, АПИ. Не може в този ад да се движиш спокойно. Чакаме по 10-15 минути, за да пресечем пътя”, заяви Лозина Цонова.