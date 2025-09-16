Съединените щати изглеждат още по-дълбоко разделени след смъртта на Чарли Кърк. Покушението срещу американския консервативен инфлуенсър, извършено преди дни от 22-годишния Тайлър Робинсън, предизвика буря от реакции – не само в политическия спектър, но и в обществото като цяло.

Поддръжниците на Кърк го виждат като мъченик, загинал в защита на своите идеи. За тях той е символ на съпротива срещу това, което възприемат като „културна тирания“ и заглушаване на консервативния глас в Америка. От другата страна обаче, критиците му твърдят, че той сам е допринесъл за атмосферата на омраза и конфронтация, която в крайна сметка го е застигнала. В социалните мрежи се появиха публикации, в които открито се поставя въпросът: „Не е ли той жертва на собствената си реторика?“

ФБР: На мястото, където е убит Кърк, е открита ДНК, съвпадаща с тази на заподозрения

Междувременно се появяват информации за уволнения на хора, които са изразили „неподходящи“ мнения по случая – журналисти, учители, дори пожарникари и служители на авиокомпании. В социалните мрежи се говори за лов на вещици, докато други настояват, че това е необходима реакция на държавата срещу прояви на омраза.

Преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов обясни в "Здравей, България", че мотивите зад стрелбата срещу Кърк тепърва ще се изясняват от разследващите.

„Не бих искал да заемам ролята на следовател или съдия. Фактите трябва да бъдат установени чрез официалната процедура“, заяви той. Според него, социалните мрежи често представят изкривена реалност – гласовитите крайности може и да не са представителни за обществото като цяло.

Според Караджов напрежението около свободата на словото в Америка е достигнало нова точка на кипене. Все повече се поставя въпросът – има ли хора, които биват наказвани само заради мнение? И къде е границата между критика и „реч на омразата“?

Джей Ди Ванс ще бъде водещ на „Шоуто на Чарли Кърк“

Противоречив пример според Караджов е случаят с журналист от Washington Post, който беше остро критикуван и временно отстранен, след като припомни някои от по-оскърбителните изказвания на "Чарли Кърк по адрес на чернокожи жени, включително Мишел Обама". "Като цяло риториката е много разгорещена. От републиканска страна - самият президент Доналд Тръмп обвини „левия екстремизъм“, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс дори води предаване в чест на Кърк, наричайки го архитект на новото консервативно поколение, който му е помогнал да стане вицепрезидент". Главният прокурор Пам Бонди пък призова за държавна намеса срещу онези, които „се радват на чужда смърт“.

Иронията, твърди Караджов, е, че самият Чарли Кърк "приживе отричаше концепцията за „реч на омразата“. Според него свободата на словото трябва да бъде неограничена, а действията – не думите – трябва да бъдат регулирани.

„Днес виждаме как тази философия се обръща срещу неговите последователи – и как същите аргументи, които Кърк използваше, сега се прилагат срещу тях“, подчерта той.

Редактор: Станимира Шикова