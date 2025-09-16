Водещи холивудски студиа, сред които Disney, Warner Bros. Discovery и Universal Pictures, заведоха федерално дело срещу китайската компания за изкуствен интелект MiniMax. Те я обвиняват в масови нарушения на авторски права.

Според иска, подаден в Съда в Лос Анджелис, MiniMax е изградил цял „бизнес модел на пиратство“, използвайки без разрешение защитени с авторско право образи и герои – включително Спайдърмен, Батман и Миньоните, за обучение на своите AI модели и генериране на видеосъдържание.

„MiniMax управлява Hailuo AI — китайска услуга за генериране на изображения и видео чрез изкуствен интелект, която в огромен мащаб краде и експлоатира защитени произведения на ищците“, се казва в съдебната жалба от 119 страници.

Това е първият път, в който големи американски развлекателни компании насочват съдебни действия срещу китайска AI фирма, след като през юни заведоха дело срещу базираната в Калифорния Midjourney по подобни обвинения.

Потребителите на MiniMax могат просто да въведат заявки като „Дарт Вейдър се разхожда по Звездата на смъртта“ или „Спайдърмен се люлее между небостъргачи“ и системата генерира висококачествени видеа с тези добре познати персонажи.

„MiniMax напълно пренебрегва американското законодателство за авторски права и се държи така, сякаш героите на ищците са нейна собственост“, пише още в съдебната жалба.

Редактор: Ивайла Митева