Въпросът за сърдечното здраве включва и избора на сирене. Кардиологът д-р Тарикшах Сайед подчертава, че е от съществено значение да се обръща внимание на количеството и вида сирене, което консумираме.

„Консумацията на сирене в умерени количества обикновено оказва малко влияние върху LDL холестерола, но сирената с високо съдържание на мазнини могат значително да го повишат, ако се ядат в излишък“, посочи Сайед пред Parade.

Основната причина за това е съдържанието на наситени мазнини, които увеличават риска от сърдечни заболявания, инсулт и високо кръвно налягане. Най-проблемни са сирената, богати на наситени мазнини и натрий.

„Преработените сирена и твърдите пълномаслени сирена като чедър и пармезан съдържат повече наситени мазнини и сол, което може да повиши LDL холестерола и кръвното налягане“, обясни експертът.

Най-лошият пример е маскарпонето, което в една порция съдържа до 29 грама наситени мазнини и общо 44 грама мазнини. За сравнение, около 56 грама чедър съдържат 23 грама наситени мазнини и 364 милиграма натрий, което бързо може да надвиши дневните препоръки на Американската асоциация по сърдечно здраве.

В същото време съществуват и видове сирена, които се считат за по-благоприятни за сърцето. Д-р Сайед препоръчва нискомаслени варианти като моцарела, рикота и пресни сирена. Например половин чаша рикота съдържа 10 грама наситени мазнини, докато същото количество пресно сирене съдържа само 3 грама.

Освен изборът на сирене, е важно и как го комбинираме – експертите съветват да се яде с плодове или пълнозърнести храни, което помага за контрол на порциите и по-добър хранителен баланс. Умерената консумация и внимателният подбор позволяват сиренето да остане част от диетата без значителен риск за сърцето. | БГНЕС

Редактор: Иван Петров