Актьорът Остин Бътлър е купил дома на Брад Пит в Лос Анджелис за 5,2 милиона долара.

Самият Пит наскоро си е купил ново имение в Хидън Хилс за 12 милиона долара. Според източници, Пит се е преместил на място, което е по-труднодостъпно за крадци и по-лесно за охраняване в сравнение с предишния му дом. Новият е доста по-голям, доста по-обширен с повече спални, повече бани и повече възможности за забавления, се казва в информациите.

