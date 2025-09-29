-
-
-
-
-
-
Самият Пит наскоро си е купил нов дом в Хидън Хилс
Актьорът Остин Бътлър е купил дома на Брад Пит в Лос Анджелис за 5,2 милиона долара.
Самият Пит наскоро си е купил ново имение в Хидън Хилс за 12 милиона долара. Според източници, Пит се е преместил на място, което е по-труднодостъпно за крадци и по-лесно за охраняване в сравнение с предишния му дом. Новият е доста по-голям, доста по-обширен с повече спални, повече бани и повече възможности за забавления, се казва в информациите.Редактор: Ина Григорова
