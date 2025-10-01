Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
Разследват се няколко версии по случая с натровените мъже, включително контрабанда на наркотици
И второто тяло на кораба с медния сулфат в Бургас е на българин. Телата на двама мъже бяха открити в трюма на кораб на пристанището в града.
В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.
Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания, предаде "24 часа".
Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици. Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.Редактор: Дарина Методиева
