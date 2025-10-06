Гостите в рубриката „Новите известни” тази седмица са пример за това, че любовта към спорта и здравословния начин на живот променят съдби. Той е вторият българин в историята на спорта, който получава шанса на участва на конкурса „Мистър Олимпия”, а сега се готви за трети път да представи България на световната сцена. Тя е неговото вдъхновение и подкрепа на много жени в борбата с килограмите, но не на всяка цена.

Валентин Петров и Румяна са млада двойка, позната на последователите си в социалните мрежи с позитивното си излъчване и общата им страст към спорта. Двамата разказаха откровено за пътя си, белязан от амбиция, любов и борба с хранителни разстройства.

„Нашите отношения са базирани на усмивка. Това винаги е било основата на нашата връзка“, споделя 24-годишната Румяна, която е фитнес треньор. Валентин добавя: „Най-хубавото е, че сега имам до себе си човек, с когото да споделям всичко. Преди години, когато бях на „Олимпия”, бях сам. Сега имам подкрепата, от която винаги съм имал нужда“.

Двамата се запознават виртуално преди няколко години, но пътищата им се пресичат истински чак след време. „Когато ми писа втория път, просто усетих, че няма да го изпусна“, признава Румяна с усмивка. След само седмица тя вече е в Дубай, където Валентин се състезава. „Обеща ми, че ще живеем там и три месеца по-късно вече го направихме официално“, допълва тя.

Зад красивите кадри и усмивките обаче се крият и трудни моменти. Валентин разкрива, че след участието си в „Мистър Олимпия“ развива булимия — заболяване, породено от стрес и самота. „Започнах да преяждам и да повръщам. Две години живях в дупка, от която трудно можеш да излезеш сам. Трябва да има някой до теб — някой, който да ти говори и да ти покаже, че има изход“, казва културистът.

Правилните навици и отношение към храненето могат да променят животи

Румяна също споделя за своята битка с хранителните разстройства. „При мен не беше тежка форма, но връзката с храната ми беше разрушена. Почти всяка втора жена има нереални очаквания за външния си вид. Хранителните разстройства не са шега — ако имате нужда от помощ, потърсете я“, препоръчва инфлуенсърката.

Двамата използват платформите си, за да говорят открито за теми, често табу в света на фитнеса и социалните мрежи — психичното здраве, натиска за „перфектно тяло“ и нуждата от подкрепа.

Историята на Румяна и Валентин е не просто за любов, а за това как силата — физическа и емоционална — може да извади човек от най-дълбоката дупка, стига да има кой да му подаде ръка.

