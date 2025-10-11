България се нарежда на едно от водещите места по затлъстяване в Европа.

Около 62% от населението над 18-годишна възраст има наднормено тегло, а 25% са със затлъстяване, посочва проф. Теодора Дърленска – специалист по хранене и диететика в „Пулс” по NOVA NEWS.

Тя посочва, че натрупването на килограми по талията носи риск за целия организъм.

Над 230 са заболяванията, за които се знае, че са асоциирани със затлъстяването, коментира проф. д-р Дарина Найденова – специалист по хранене и диететика.

Около 32% от децата на 7-годишна възраст в България са с наднормено тегло, а около 4% имат затлъстяване, казва проф. Дърленска.

Затлъстяването има генетична компонента. До 70% от пациентите имат такова предразположение, казва доц.д-р Явор Асьов, еднокринолог в УМБАЛ „Алекснадровска”.

Други причини са свързани със средата и начинът на живот, посочва проф.Найденова.

Какви да правилните стъпки за борба с излишните килограми?

Лекарите препоръчват посещение при лекар, който да проследи състоянието на пациента.

Необходим е добър режим на хранене, като няма универсална диета, тя трябва да бъде персонална.

Средиземноморският модел да хранене е с доказан ефект върху редукцията на теглото. Не трябва да се преяжда.

Препоръчва се подходяща за нашия географски регион кухня.

Специалистите не препоръчват лечебно гладуване.

Лекарите съветват и разговор с психолог.

Според специалистите е необходимо движение, регулиране на храненето, а също така и по преценка на лекар прием на медикаменти.

