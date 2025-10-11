Тайнствено посещение на една от най-големите звезди на Холивуд – Кейт Бланшет – предизвика истинска вълна от любопитство в Белоградчик. Според неофициална информация актрисата, заедно с Киану Рийвс, е участвала в снимките на нов международен филмов проект, реализиран сред величествените Белоградчишки скали.

Макар официално потвърждение за присъствието на Бланшет да няма, местните жители потвърждават, че Белоградчишката крепост е била затворена за два дни заради заснемането на филмова продукция.

В интернет вече се появиха снимки на Кейт Бланшет пред Белоградчишките скали, но се оказа, че кадрите са генерирани чрез изкуствен интелект.

В магазините и заведенията край крепостта също никой не е видял актрисата лично, но мнозина вярват, че Холивуд действително е бил там.

От Община Белоградчик заявиха, че не могат нито да потвърдят, нито да отрекат участието на световни звезди, тъй като са подписани договори за конфиденциалност.

„Не знам. Аз гледам, но нито я знам, нито я познавам. Тя не е от моето село. За филм – тук са снимани много филми и може и да е така. Очакваме и Илон Мъск, доколкото знам. А при идването на Илон Мъск ще го посрещнем с мед, пита, греяно вино и ракия с мед, ако трябва – стига да дойде. Тук е хубаво – природа, история… Нека заповяда“, заяви местен жител.