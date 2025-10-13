"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, съобщава Би Би Си. Сред тях е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Информацията за освобождаването на първите заложници беше потвърдена както от "Хамас", така и от израелската армия. Впоследствие беше съобщено, че Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) ги е предал на израелската армия.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Организацията също потвърди, че е започнала операция с няколко етапа по освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, излежаващи присъди в израелски затвори, предаде "Асошиейтед прес". Червеният кръст "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

В понеделник сутринта палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува списък с имената на 20-имата израелци, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Тел Авив, предаде "Ройтерс". Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори в очакване на освобождаването на заложниците.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Миналата седмица двете страни в конфликта подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници преди две години.

В замяна Израел обеща да пусне палестинци, които се намират в израелски затвори. Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Световни лидери започнаха да пристигат в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа. Очакват се над 20 президенти, премиери и монарси. Американският държавен глава Доналд Тръмп е основното действащо лице. Той ще отиде в Шарм ел Шейх, след като посети Израел.

"Еър форс Едно" с Доналд Тръмп на борда кацна в Израел в същия момент, в който беше съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия. Самолетът на американския президент прелетя над "Площада на заложниците" в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването им.

Очаква се Тръмп, който беше посрещнат от израелският премиер Бенямин Нетаняху да говори пред Кнесета и да се срещне с роднини на освободени от "Хамас" заложници.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Освобождаване на заложниците е предвидено за днес. Точен час няма, но трябва да се случи преди 12:30 часа. Очаква се освобождаването на 20 души, както и на телата на още 28 загинали. В замяна Израел ще пусне от затворите близо 2 хиляди души – над 200 излежаващи присъди и 1700 арестувани.

