Повдигнаха обвинения на двамата арестувани при акцията в „Пътна полиция” – Хасково във вторник. Служителят на КАТ, който е бил наблюдаван от няколко месеца, и заподозряната в посредничество в схемата, са задържани за 72 часа.

Според обвинението 48-годишният Б.Д. от 29 октомври 2024 г. до 13 октомври 2025 г. е искал и приемал подкупи, за да нарушава служебните си задължения при извършване на проверки на автомобили. Като съучастник е привлечена и 49-годишната Е.П., която е помагала на униформения да приема рушветите, посочват от прокуратурата.

Заподозряната осъществявала контакт със собствениците на автомобили с технически неизправности или нередовни документи. Тя определяла и „цената на услугата“, в която бил включен и подкупът за длъжностното лице. При задържането си жената отрече да се е занимавала с корупционни схеми и посочи, че е натопена.

Според разследващите Б.Д. формално извършвал проверките за съответствие на номер на двигател, рама и година на производство на колите, както и за техническата им изправност. Е.П. работела в помещение близо до „Пътна полиция“ и предлагала попълване на документи за регистрация, като така посредничела между гражданите и униформения.

