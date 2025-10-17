Районна прокуратура – Благоевград води разследване за нападение над медицински специалист в Разлог. Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение в Разлог

На 12 октомври в помещение в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в град Разлог на медицинската сестра Е.Г. били нанесени удари при изпълнение на служебните ѝ задължения. Пострадалата била блъскана и вследствие на нападението получила мозъчно сътресение, хематоми на главата и десния лакът.

В момента се извършват разпити на медицинската сестра и свидетели, за да се изяснят всички факти по случая. При установяване на извършителя на деянието и събиране на достатъчно доказателства за виновността му ще бъде изготвено и предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем, посочват от прокуратурата.

