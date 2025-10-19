-
Той е работил като реаниматор, има специалност Педиатрия, а днес е директор на "Пирогов"
Той е работил като реаниматор, има специалност Педиатрия, освен това е бил лекар на националния отбор по лека атлетика. За своя професионален път в медицината говори директорът на болница „Пирогов” д-р Валентин Димитров в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Лекарят даде и препоръки към родителите за по-здравословен начин на живот на децата им:
Здравословното хранене при децата: Как да съчетаем полезно с приятно
• Ограничаване на телефоните до 20 минути на ден;
• Спиране на фаст фууда – вредните храни;
• Повече движение и спорт.
Личната рецепта за здраве на д-р Димитров е да има повече обич и добро отношение между хората.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
