Той е работил като реаниматор, има специалност Педиатрия, освен това е бил лекар на националния отбор по лека атлетика. За своя професионален път в медицината говори директорът на болница „Пирогов” д-р Валентин Димитров в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Лекарят даде и препоръки към родителите за по-здравословен начин на живот на децата им:

Здравословното хранене при децата: Как да съчетаем полезно с приятно

• Ограничаване на телефоните до 20 минути на ден;

• Спиране на фаст фууда – вредните храни;

• Повече движение и спорт.

Личната рецепта за здраве на д-р Димитров е да има повече обич и добро отношение между хората.

