87-годишен пешеходец загина, след като беше ударен от лек автомобил близо до кръстовището на булевард „Тодор Каблешков” и улица „Луи Айер” в София. Това съобщиха от СДВР. Инцидентът е станал около 17:30 часа в събота. Една от версиите за случилото се е, че най-вероятно пешеходецът е пресякъл на червен светофар.

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (СНИМКИ)

След катастрофата шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието. Установен е по-късно от екипи на СДВР. Става дума за 45-годишна жена, която е задържана за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.