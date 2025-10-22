Съдът задържа 31-годишен мъж, заплашил с убийство баща си и приятелката си, съобщиха от прокуратурата.

От там уточняват, че според събраните по делото доказателства, на 6 октомври 2025 г. около 14:30 ч. в София обвиняемият се е заканил с убийство към баща си и към жената, с която живее на семейни начала. Мъжът отправил заплахи, че ще ги убие, след което нападнал баща си, нанасяйки му удари с ръце и крака в областта на корема. В резултат на побоя пострадалият е получил лека телесна повреда.

Задържаха баща за побой с тояга над 16-годишната му дъщеря в Банкя

По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемият е бил задържан първоначално за срок до 72 часа. След внасяне на искане в съда за определяне на постоянна мярка, съдебният състав е приел, че съществува реална опасност мъжът да извърши ново престъпление или да се укрие, и е постановил задържането му под стража.

Работата по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

Редактор: Дарина Методиева