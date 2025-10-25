-
„Твоите здравни права”: НЗОК информира какви са правата на пациенти с хронични заболявания
-
Съвети за репродуктивно здраве: По пътя към мечтата за дете
-
Ваксините на фокус: За кого са препоръчителни и да си ги поставяме ли
-
Ангел Кунчев: Обмисля се включване на децата в безплатната програма за ваксинация срещу грип
-
Ваксината срещу варицела за деца става задължителна у нас
-
„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен
Как страхът от ваксини и лекарства може да преобърне медицината
Има ли промени в състава и въздействието на познатите ни ваксини и медикаменти? Повод за тревогата на милиони хора се оказа изявление на американския президент Доналд Тръмп. Американският лидер и екипът му направиха връзка между тежки генетични заболявания при деца и приложението на някои ваксини, както и на популярни лекарства срещу болка и температура, които съдържат ацетаминофен.
Каква е истината? Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторите Кирил Тасев и Андрей Стоилов в „Темата на NOVA”.
Очаквайте „Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“, на 25 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Последвайте ни