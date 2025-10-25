Има ли промени в състава и въздействието на познатите ни ваксини и медикаменти? Повод за тревогата на милиони хора се оказа изявление на американския президент Доналд Тръмп. Американският лидер и екипът му направиха връзка между тежки генетични заболявания при деца и приложението на някои ваксини, както и на популярни лекарства срещу болка и температура, които съдържат ацетаминофен.

Каква е истината? Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторите Кирил Тасев и Андрей Стоилов в „Темата на NOVA”.

Очаквайте „Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“, на 25 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.