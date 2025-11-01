Ентусиасти, любители на ретро велосипедите, се събраха в парк в Прага. Поводът - да покажат уменията си да карат стар модел колело, наречено „пени-фартинг”.

Облечени в исторически костюми, за да са най-достоверни по време на колоездачната обиколка, те караха по парковите алеи под съпровода на музика. Освен това участваха и в състезания – за бързо или най-бавно каране и за баланс. От чешкия Клуб на велосипедистите твърдят, че първото колело се е появило в страната през 1868 година.

Моделът велосипед „пени-фартинг”, който има едно голямо и едно малко колело, е изобретен около 1870 година. Той бил изключително популярен в продължение на десетилетие. След това било изобретено колелото с две еднакви по размер гуми и вериги, което го заменило и станало предшественик на съвременните велосипеди.

Редактор: Станимира Шикова