Нова таблетка за тоалетна помага за ранното откриване на бъбречни заболявания. При всяко пускане на водата тя променя цвета си, ако засече белтък в урината – един от първите признаци на проблеми с бъбреците. Иновацията е създадена от младата изобретателка Идан Сю. Тя се вдъхновила от проблемите на баща си, чиято болест останала неоткрита повече от десетилетие.

Според данни на Националната фондация за бъбреците на САЩ щати около 10% от населението по света страда от хронични бъбречни заболявания, а милиони умират всяка година заради липса на навременно лечение. Иновативната таблетка обаче може да промени това.

Хронични бъбречни заболявания: Защо се бави диагнозата?

"Замислих се защо бъбречните заболявания често остават недиагностицирани. Това ме мотивира да създам продукт, който да спомага за ранното им откриване. Исках да направя нещо, което да предупреждава хората навреме", казва Сю.

При всяко пускане на водата таблетката отделя почистваща пяна, която реагира на белтък в урината. Ако нивата са високи, цветът се променя от жълт на син - сигнал, че е време да се потърси лекарска помощ.

Въпреки че все още не е преминала необходимите клинични изпитвания, таблетката вече успява да привлече вниманието на хора от цял свят.

