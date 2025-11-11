Германските власти арестуваха мъж, обвинен в призиви за нападения срещу германски политици и държавни служители. Той набирал дарения в криптовалута, за да плати за убийствата им и публикувал инструкции за направата на експлозиви, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на прокуратурата.

Заподозреният е с двойно германско-полско гражданство, идентифициран като Мартин С. Той е задържан в понеделник вечерта в Дортмунд, съобщи в изявление федералната прокуратура.

Обвинението твърди, че от края на юни извършителят призовавал в т.нар. "тъмна мрежа" за нападения срещу политици, държавни служители и други лица от германския обществен живот. Той е обвинен, че анонимно поддържал платформа, на която публикувал списък с имена на хора, на които издавал присъди.Твърди се, че той призовавал за дарения в криптовалута, които после щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

Платформата съдържала лични данни на потенциалните жертви, добави прокуратурата. Тя не идентифицира никого от хората в списъците и не уточни какви данни били разкрити. Според сп. "Шпигел" обаче става въпрос за бившите канцлери Ангела Меркел и Олаф Шолц, както и няколко бивши министри.

В Германия разследването на обществено значими случаи на екстремизъм и други тежки престъпления, застрашаващи националната сигурност, са от компетенциите на федералната прокуратура, припомня АП.

Германските политици, от своя страна, се оплакаха, че все по-често стават обект на нападения - както вербални, така и физически. Наблюдава се общо увеличаване и на мащаба на киберзаплахите срещу Германия и други западни страни.

Междувременно Германската агенция за киберсигурност предупреди днес в доклад, че компаниите и институциите все още правят твърде малко за защитата си в онлайн пространството. В периода около националните избори през февруари броят на атаките тип DDoS се е увеличил с 52%, посочи агенцията, като добави, че Русия е един от основните източници на такива атаки.

Редактор: Дарина Методиева