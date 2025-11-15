Снимка: iStock
Вторият задържан е освободен в петък без обвинение
Софийският окръжен съд пусна под домашен арест митническия служител Иво Атанасов, задържан при акция на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина".
Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста.
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.
