За мен събитието „Лекарите, на които вярваме” е по-специално. Тук съм не само в качеството си на министър на здравеопазването, а и като човек, който пет десетилетия упражнява лекарската професия. Това не е просто церемония, а огледало на нашата работа, в която доверието не се подравя, а се заслужава и печели. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме" за 2025 година.

Той посочи, че опазването на общественото здраве чрез имунизации остава един от най-устойчивите ни приоритети. "Освен разширяването на HPV програмата, въведохме безплатна имунизация срещу коклюш за бременни, продължихме успешното приложение на безплатните грипни ваксини за хората на и над 65-годишна възраст. От 2026 г. предстои въвеждането на задължителна имунизация срещу варицела и възможност за безплатно ваксиниране срещу респираторно синцитиален вирус за бременни", допълни той.

Кирилов посочи, че паралелно с това, със средства от ПВУ е инвестирано в съвременна апаратура, оборудване и модернизация, закупуване на модерен клас техника за 35 педиатрични клиники и отделения, изграждане на национална мрежа от шест високотехнологични мозъчно-съдови центрове, както и модерни диагностични звена в още 17 областни болници, които ще бъдат свързани с тези центрове.

Доц. Кирилов каза още, че Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието работят съвместно върху рамката за съвременно здравно образование в училище. Ресорният министър уточни, че ще бъдат разработени учебни материали за ученици, родители и учители, насочени към спорта, здравословното хранене, превенция срещу зависимости и развитие на умения за здравословно поведение.

Доц. Кирилов брагодари на своите колеги лекари за професионализма, отдадеността и примера, който дават.

