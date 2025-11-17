Снимка: БГНЕС
Автор на събитието е вестник „24 часа”
Петнайсетото издание на инициативата „Лекарите, на които вярваме” отличи общопрактикуващи лекари с принос в профилактиката на пациентите през 2025 година.
Автор на събитието е вестник „24 часа”, а тази година в „Бялата лига” влязоха 800 професионалисти от здравния сектор. Сред официалните гости на събитието бяха премиерът Росен Желязков и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които подчертаха приоритетите, зад които застава правителството.Редактор: Ина Григорова
