Творбата изобразява дъщерята на най-богатите виенски покровители на художника
Картина на австрийския художник Густав Климт беше продадена за 236 милиона и 400 хиляди долара на търг в Ню Йорк. Творбата, озаглавена „Портрет на Елизабет Ледерер“, стана второто най-скъпо произведение на изкуството, продадено по време на аукцион.
Най-скъпата картина остава „Спасителят на света“, приписвана на Леонардо да Винчи, която беше продадена за 450 милиона долара през 2017 година.
Продадоха шедьовър на Густав Климт за 30 млн. евро (ВИДЕО)
Портретът, нарисуван от Климт, е сред по-малко известните му произведения. Картината изобразява дъщерята на най-богатите виенци покровители на художника. Големите портрети на Климт са изключително редки, а повечето от тях са част от колекциите на големи музеи.
