Картина на австрийския художник Густав Климт беше продадена за 236 милиона и 400 хиляди долара на търг в Ню Йорк. Творбата, озаглавена „Портрет на Елизабет Ледерер“, стана второто най-скъпо произведение на изкуството, продадено по време на аукцион.

Най-скъпата картина остава „Спасителят на света“, приписвана на Леонардо да Винчи, която беше продадена за 450 милиона долара през 2017 година.

Портретът, нарисуван от Климт, е сред по-малко известните му произведения. Картината изобразява дъщерята на най-богатите виенски покровители на художника. Големите портрети на Климт са изключително редки, а повечето от тях са част от колекциите на големи музеи.

