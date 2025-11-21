Софийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил ѝ се с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 19 ноември в столичния кв. „Борово“ обвиняемият хванал майка си за шията и започнал да я стиска, вследствие на което ѝ причинил кръвонасядане и оток в основата на шията. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По същото време той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал, че я иска мъртва.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления. Предвижда се наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор извършителят е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Дарина Методиева